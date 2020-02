Apresentador diz que 'faz parte do dia a dia' revelar à mãe ao vivo que a filha havia sido assassinada

"Qualquer parente passaria mal com uma notícia dessas. Isso também nos machucou muito, mesmo isso sendo parte do nosso dia a dia", afirmou o apresentador Luiz Bacci nas redes sociais edit

247 - O apresentador de Luiz Bacci defendeu nesta terça-feira, 18, em vídeos nas redes sociais a revelação para uma mãe, ao vivo, que sua filha foi morta.

"Foi mais um caso que terminou de maneira triste. Já havia vários indícios de que isso teria acontecido pela forma violenta de como o Carlos tratava a namorada", afirmou Bacci nas redes sociais.

O apresentador disse, ainda, que é costume do programa perguntar à família se ela deseja acompanhar oesdobramento do caso ao vivo. "Qualquer parente passaria mal com uma notícia dessas. Isso também nos machucou muito, mesmo isso sendo parte do nosso dia a dia."

Durante a exibição do programa “Cidade Alerta”, da Record TV, nesta segunda-feira (17,) uma mãe ficou sabendo sobre o assassinato de sua filha ao vivo, enquanto era entrevistada e filmada. O apresentador Luiz Bacci, conhecido pelo tom sensacionalista, conduzia a entrevista com a mãe.

Segundo relata o colunista do UOL Hugo Gloss, A jovem Marcela, de 21 anos, estava grávida e desaparecera no dia 8 de fevereiro, após uma briga com o namorado, Carlos Pinho dos Santos, de 26 anos. De acordo com familiares e conhecidos do casal, Marcela vivia um relacionamento abusivo e permeado por agressões (leia mais no Brasil 247).