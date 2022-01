Apresentador do SBT que desmaiou ao vivo está consciente e conversando

Apoie o 247

Por Gabriel Lima, Metrópoles - Rafael Silva teve um mal súbito durante a apresentação de um telejornal e teve cinco paradas cardíacas. Apesar da grave situação, o jornalista foi extubado, está consciente e conversando. A atualização de seu quadro de saúde foi informada por Kadu Lopes, durante o Alterosa Alerta desta terça-feira (4/1).

Kadu revelou que Rafael já teve contato com sua família. “Ele conversou com a mãe dele, com irmão dele, inclusive até já pediu para ir ao banheiro. A recuperação dele é a melhor possível. A gente está muito feliz com essa notícia. Ele foi prontamente atendido pelos médicos do SAMU e pelos bombeiros de Varginha, que o encaminharam ao hospital Humanitas, que fica a poucos metros da emissora”, explicou.

