Com coronavírus, apresentador do Sportv sofre trombose cerebral

O apresentador do Sportv Rodrigo Rodrigues, 45 anos, entrou em coma induzido após sofrer uma trombose cerebral. O jornalista foi diagnosticado com a Covid-19 há duas semanas edit

247 - Diagnosticado com coronavírus há 15 dias, o apresentador do Sportv Rodrigo Rodrigues, 45 anos, entrou em coma induzido neste final de semana após sofrer uma trombose venosa cerebral.

Ele, que estava afastado do trabalho, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite do último sábado (25). O hospital informou que Rodrigues passou por uma cirurgia para diminuição da pressão intracraniana, de acordo com informações publicadas pelo portal UOL.

"O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues deu entrada em nossa emergência na noite do último sábado, 25/07/2020, apresentando como sintomas cefaleia, vômitos e desorientação, além de possuir diagnóstico prévio de covid-19", diz o boletim do hospital.

"Após a confirmação de trombose venosa cerebral, foi realizado, neste domingo, 26/07/2020, um procedimento para diminuição da pressão intracraniana. Neste momento, encontra-se sedado e internado na unidade de terapia intensiva", acrescentou.

Na Globo desde 2019 Apresentador do Grupo Globo desde janeiro de 2019, Rodrigo Rodrigues tem passagens por diversas emissoras de televisão.

Trabalhou no SBT, TV Cultura, TV Gazeta e Band entre as emissoras abertas. Virou apresentador esportivo em 2011, quando foi contratado pela ESPN Brasil para comandar a edição noturna do "Bate-Bola".

Saiu do canal esportivo da Disney em 2014, mas voltou no ano seguinte, onde foi o primeiro apresentado do programa "Resenha ESPN". Deixou de vez a ESPN em 2016 e só voltou para um canal de esporte em 2017, quando assinou com o Esporte Interativo. Ficou no canal da Turner até o seu fim, em agosto de 2018, e seguiu no time quando os projetos dele foram migrados para a TNT e Space.

Em dezembro de 2018, deixou a emissora e aceitou proposta do Grupo Globo, assinando em janeiro de 2019. Virou apresentador do "Troca de Passes" em setembro de 2019, onde atua desde então.

