Apresentador dos EUA ironiza compra de Viagra por militares brasileiros: 'estão armando as barracas mais rápido' (vídeo)

247 - Stephen Colbert, apresentador do programa norte-americano "The Late Show with Stephen Colbert", ironizou a compra de milhares de comprimidos de citrato de sildenafila pelas Forças Armadas do Brasil.

"O lado positivo é que os soldados brasileiros não precisam mais de suas baionetas e estão armando suas barracas mais rápido do que nunca", disse Colbert no programa desta quarta-feira (13)

Ainda segundo a reportagem, Colbert também ironizou a compra de 60 próteses penianas pelos militares e observou que o escândalo é "especialmente constrangedor para Jair Bolsonaro que frequentemente se gaba de sua virilidade".

Ele também destacou que o ocupante do Palácio do Planalto costuma se referir a si mesmo como "imbrochável", um termo que, em português, significa "infalível" ou "à prova de flacidez". "Isso vai ensiná-lo a não ser tão arrogante", finalizou.

Veja o vídeo.

O exército brasileiro virou motivo de chacota internacional. Um dos melhores apresentadores comentou o escândalo do viagra 👇🏼



legendado por @PaiNardo pic.twitter.com/FmtXkmYoCR — Marina Braga (@marinabragaa) April 14, 2022

