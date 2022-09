"Apresentador é folgado e grosso, principalmente com as mulheres", denunciam funcionários da Globo

Apoie o 247

247 - “Desde que estreou no 'Encontro com Patrícia Poeta' (Globo) Manoel Soares tem sido descrito por alguns jornalistas, e nas redes sociais, como vítima de um suposto ‘boicote’ ou ‘desprezo’ por parte da apresentadora titular”, informa o jornalista Ricardo Feltrin em sua coluna no portal UOL.

Patrícia Poeta e Manoel Soares (Photo: Reprodução/TV Globo) Reprodução/TV Globo

“Esta coluna ouviu funcionárias e um ex-integrante do ‘Encontro’ e apurou com exclusividade que há queixas contra Soares por desrespeito a colegas de trabalho. Todos concordaram em falar sob anonimato e classificaram o coapresentador como ‘deselegante’, ‘folgado’ e ‘grosso’ com colegas —especialmente mulheres. Não foram feitos, no entanto, registros formais sobre tais comportamentos”, acrescenta.

“Segundo essas pessoas, ele cria um clima pesado nos bastidores desde que era repórter no programa, então apresentado por Fátima Bernardes. Ele começou a participar da atração em 2017. Com o tempo, disse um ex-funcionário, a equipe se aborreceu tanto que ele acabou fazendo cada vez menos participações, até ser transferido para o ‘É de Casa’, em 2020”, relata Feltrin

