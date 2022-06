Apresentadora da Globo é acusada de “racismo” pelo público após atitude no programa “É de Casa” (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Talitha Morete passou por uma saia-justa no programa É de Casa, da Globo, do último sábado (11). Ela convidou a cozinheira Silene, que vende cocadas no salão de beleza onde a apresentadora frequenta no Rio de Janeiro, mas pediu para a convidada servir a sobremesa aos demais presentes.

A situação levantou nas redes sociais o debate sobre racismo estrutural, já que a apresentadora o praticou na TV

“A dona da cocada vai fazer as honras da casa. Vai servir todo mundo, Silene! Por favor, pode oferecer porque está todo mundo querendo a sua casa”, pediu Talitha.

Silene, que recebeu a travessa de cocadas das mãos de Talitha, educadamente retribuiu entregando um dos doces a ela.

Manoel Soares percebeu a enrascada e salvou a colega da situação embaraçosa se oferecendo para servir as cocadas aos outros convidados.

“Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém”, falou o apresentador.

Assista ao vídeo:

Aula de como lidar com o racismo estrutural. Parabéns Manoel Soares 👏🏿 pic.twitter.com/CCBTKmjoJZ
June 13, 2022





