Apresentadora da Globonews diz que Kim Jong-un foi “vencedor do Oscar no ano passado” (vídeo)

Na apresentação do Oscar neste domingo (25), a global Maria Beltrão confundiu cineasta sul coreano Bong Joon-ho com Kim Jong-un

247 - Durante a apresentação do Oscar neste domingo (25), a jornalista Maria Beltrão cometeu uma gafe e, querendo citar o cineasta sul coreano Bong Joon-ho, ela acabou se referindo ao líder sul-coreano Kim Jong-un.

“O prêmio de melhor direção foi anunciado pelo vencedor do ano passado, o Kim Jong-un”, dise.

Logo depois ela percebeu a gafe e disse: “Ih, gente, eu botei o nome do ditador da Coreia do Norte no Bong Joon-ho”.

