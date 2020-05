Apresentadora do Jornal Nacional testa positivo para coronavírus

Metrópoles - Luana Borba, uma das jornalistas do rodízio de âncoras do Jornal Nacional, anunciou nesta sexta-feira (1º de Maio) que testou positivo para o coronavírus.

Em seu perfil no Instagram, Luana contou que ela e o marido, Rodrigo Motta, foram diagnosticados, mas não tiveram sintomas graves. Eles estão se recuperando da doença em isolamento domiciliar.

“Graças a Deus estamos bem. A gente começou com os sintomas, e já de imediato fomos buscar médicos. Fizemos o exame que demora bastante pra sair, mas saiu e confirmou. Começamos com a medicação e estamos conseguindo vencer isso. A gente teve poucos sintomas e não temos do que reclamar. Estamos vencendo”, relatou a jornalista.

Além de compor o rodízio de jornalistas que comandam o noticiário mais visto do país, ela é âncora e editora-chefe do JAM2, principal telejornal da Globo em Manaus.

Ela está afastada de suas funções na Rede Amazônica, afiliada da Globo em Manaus, há uma semana e não tem data para retornar ao trabalho. Durante o afastamento da apresentadora, o JAM2 será apresentado por Larissa Santiago, titular do Bom Dia Amazônia.

O vídeo foi publicado após a a Rede Amazônica, afiliada da Globo, desejar melhoras para Luana Borba e seu marido durante a usar a edição desta sexta-feira do JAM1.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.