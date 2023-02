Apresentadora do SBT é impedida de falar e bate boca ao vivo com entrevistado (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Apresentadora do SBT no Rio de Janeiro, Isabele Benito protagonizou um bate-boca daqueles nesta quinta-feira (23), ao vivo, com um italiano acusado de agredir uma idosa em Copacabana.

Em seu programa, a jornalista entrevistou o casal suspeito de agressão a uma família, incluindo uma mulher de 77 anos, dentro do prédio onde alugou um apartamento para o Carnaval.

SBT Reprodução

De acordo com reportagem do portal Metrópoles, enquanto Francisca Martânia, a mulher, permanecia calada, o marido, Sérgio Reale, apareceu com supostos curativos mal colados ao rosto e bradava por sua inocência, alegando que eles são as verdadeiras vítimas.

Eles alegam terem sido agredidos verbalmente, enquanto as imagens do circuito de segurança os flagraram desferindo empurrões e socos. Mesmo assim, Isabele Benito procurou manter a isenção para falar com o casal corretamente. Mas ela não aguentou a falta de educação dos entrevistados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.