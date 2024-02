Apresentadora Fátima Bernardes deixa a TV Globo após 37 anos

O contrato da emissora com a jornalista venceu no ano passado e não foi renovado edit

247 - A jornalista Fátima Bernardes, 61 anos, deixará de trabalhar na TV Globo após 37 anos. A emissora está fazendo corte de gastos e não renovou o contrato, que terminou em 2023.

Ex-apresentadora do Jornal Nacional e do Encontro, Fátima vai trabalhar por obra certa. Terá contrato com a Globo enquanto durar determinado programa, segundo informações publicadas nesta segunda-feira (26) pelo Notícias da TV.

A última atuação da jornalista foi no The Voice Brasil, cancelado no ano passado após 12 edições. Não há projeto previsto para ela nos próximos meses na emissora.

