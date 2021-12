"Armínio Fraga representa uma tentativa de colonização do PT", diz Breno Altman

O jornalista alertou para os riscos da aproximação do PT com setores da burguesia tradicional, dizendo que, caso algo como Armínio Fraga na Economia se concretize, este seria o fim definitivo das causas fundamentais. Assista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman criticou as declarações do economista e ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga à Folha de S.Paulo . Fraga disse que aceitaria ser ministro da Economia em um eventual governo Lula, e defendeu o que chamou de agenda “social-liberal”.

Para Altman, o ex-presidente do BC representa o plano da burguesia de domesticar completamente o Partido dos Trabalhadores, decretando o fim definitivo das causas fundamentais do partido.

Ele lembrou de uma entrevista a Fraga, conduzida pelo economista Paulo Nogueira Batista, em que o primeiro cita os planos da burguesia para enfrentar Lula. “O plano A era um candidato da terceira via, especialmente o Moro. O plano B era o Bolsonaro. E tem o plano C, que é a colonização do PT, ele disse. O Armínio Fraga representa os esforços pela colonização do PT. É uma nova pressão, e não é a primeira vez que isso acontece na história do PT, de uma onda que busque fazer com que o PT percorra o mesmo caminho degenerativo que percorreu o PSDB, o PPS, que virou Cidadania. É o caminho do beija a cruz, ou seja, a conversão do PT num partido a serviço da ordem burguesa do país, dos interesses das elites do país”, lembrou.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE