Arnaldo Jabor é internado em São Paulo após sofrer um AVC

247 - O jornalista Arnaldo Jabor foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última quinta-feira (16). De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, Jabor, de 81 anos, deu entrada na unidade hospitalar com um quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo isquêmico. Em nota, o hospital informou que “o paciente foi submetido a um procedimento vascular para desobstrução de coágulo e permanece em acompanhamento clínico ainda sob sedação”.

“Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Rogério Tuma”, completa o texto do boletim divulgado nesta segunda-feira (20). Arnaldo Jabor nasceu no Rio de Janeiro, em 1940. Ele também atuou como cineasta produzindo filmes marcantes como “Toda Nudez Será Castigada”, além de ter trabalhado como técnico de som , crítico teatral, roteirista e colunista de jornais e televisão.

