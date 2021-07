Aroeira sobre jagunço exaltado pelo governo Bolsonaro: o recado deles é ‘nós combatemos o MST’

No Dia do Agricultor, o governo Bolsonaro divulgou pelas redes sociais a imagem de um homem armado no campo com o objetivo, segundo o chargista Renato Aroeira, de amedrontar aqueles que lutam por uma distribuição mais justa de terras no Brasil. Assista na TV 247 edit

247 - O chargista Renato Aroeira, em entrevista à TV 247, comentou a divulgação pelo governo Bolsonaro da foto de um homem armado no campo para comemorar o Dia do Agricultor. A imagem, depois de forte repercussão negativa, foi retirada do ar .

Para Aroeira, a intenção foi amedrontar o Movimento Sem Terra (MST) e todos aqueles que reivindicam uma mudança na distribuição de terras no Brasil. “O objetivo é dizer o seguinte: ‘nós combatemos o MST. Nós combatemos os reivindicadores todos. Aquilo que eles acham que é direito deles, nós consideramos pilantragem, ladroeira, safadeza e vamos matar’. É aquele negócio que vem escrito em filme americano: ‘quem ultrapassar pode ser morto’. É isso que eles acham”.

O chargista lembrou também que o governo federal tem forte ligação com o agronegócio, que por vezes tem seus interesses contrariados pelo MST. “Essa é a defesa de um governo que é do agronegócio. O agronegócio deve ser a única coisa que deve estar firme com o governo Bolsonaro. Afinal, o governo Bolsonaro armou os jagunços e saiu queimando floresta para facilitar o trabalho dos caras. Então foi quem sobrou com ele”.

