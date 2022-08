Artistas seguem Anitta e declaram apoio a Molon

Apoie o 247

ICL

247 - A pop star Anitta tem se revelado uma boa puxadora de votos. Depois de declarar apoio ao ex-presidente Lula, a cantora voltou às redes sociais para oferecer apoio à pré-candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado. A cantora respondeu Molon, que no Twitter perguntou à Anitta se ela apoiava a candidatura dele.

“Lança logo essa candidatura, homi”, escreveu. Anitta completou: “pois eu voltei do retiro espiritual achando que já tinha um candidato para votar.. tô te esperando.”

Logo após a resposta da cantora, artistas como Marcos Palmeira, Caco Ciocler, Cissa Guimarães, Natália Lage e Elisabeth Savalla também declararam seu apoio a Molon.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O apoio de artistas acontece em meio a polêmica entre PT e PSB no Rio de Janeiro. O PT retirou o apoio do partido à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do estado em função da insistência de Molon em manter seu nome na disputa ao Senado, rompendo um acordo firmado anteriormente entre os partidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira (2), o diretório do PT ameaçou retirar o apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) e César Maia (PSDB) ao governo do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.