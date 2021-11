As empresas têm demonstrado enorme intransigência, diz Presidente do Sindicato dos Jornalistas sobre reajuste de salário

Thiago Tanji, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, fala sobre a greve que mobilizou ao menos 350 jornalistas por duas horas na quarta-feira (10). Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Thiago Tanji, criticou os grandes grupos de mídia, como Folha, Estado de S.Paulo e Globo, cujos jornalistas promoveram uma greve em reivindicação pelo reajuste salarial de 8,9% para a categoria. Mais de 350 jornalistas deixaram por duas horas as redações nesta quarta-feira (10).

Segundo ele, a disparada da inflação não foi refletida nos salários dos profissionais, que negociam há meses com seus patrões. Contudo, “as empresas demonstram enorme intransigência em relação a isso”, disse.

“Isso é uma coisa que não vem de hoje, infelizmente. A gente sabe que as empresas alegam dificuldades estruturais e materiais, que existem. A gente sabe que o jornalismo passa por um novo momento de transformação tecnológica, mas isso não pode ser uma desculpa para que os jornalistas aguentem o arrocho salarial, no desastre econômico que a gente vive”, prosseguiu.

Tanji lembra que, mesmo com salários reduzidos, os jornalistas “nunca deixaram de sair às ruas” para trazer informações vitais no combate à pandemia. “Enquanto a gente era atacado pelo governo Bolsonaro e seus cúmplices, que deliberadamente sabotavam informações e inventavam mentiras, a gente estava fazendo o nosso trabalho na linha de frente e trazendo as melhores informações”, completou.

