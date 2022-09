'Às vésperas do 7 de Setembro e das eleições, clima de medo domina o país', diz Ricardo Kotscho

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Ricardo Kotscho avalia, em sua coluna no UOL, que “predomina nas ruas um difuso sentimento de medo porque ninguém sabe o que pode acontecer” durante as comemorações do bicentenário da Independência faltando menos de um mês para a realização da eleição presidencial. “O motivo desse receio coletivo tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro, o presidente da República”, afirma.

“Com a convocação feita já faz meses, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, de manifestações a favor do governo e da sua reeleição, misturando bicentenário com desfiles militares e comícios por todo o país, estamos vivenciando algo inédito”, diz Kotscho.

“Este ano, o capitão convidou a turma a levar tratores e colheitadeiras para desfilar na Esplanada junto com as tropas. No sábado, em discurso de campanha no Rio Grande do Sul, numa feira agropecuária, Bolsonaro chamou o mesmo ministro, Alexandre de Moraes, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de ‘vagabundo’”, destaca o jornalista.

“Neste clima, é natural que o cidadão comum evite discussões e receie participar de manifestações políticas fora dos arraiais governistas. Brasília se prepara, não para uma festa, como seria de se esperar, mas para uma guerra sem quartel. Todos os órgãos de segurança da Capital Federal foram acionados em alerta máximo”, afirma.

“Independência ou morte? Só saberemos na hora porque, neste Brasil atormentado de 2022, com quase 700 mil mortes na pandemia, fora os que estão morrendo de fome ou de bala, tudo é absolutamente imprevisível. Tudo pode acontecer, ou nada. Será um dia histórico, sem dúvida, pois o que estará em jogo é o futuro da nossa democracia”, finaliza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.