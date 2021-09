Ascânio Seleme: Bolsonaro vai se isolar ainda mais depois do 7 de setembro

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Ascânio Seleme afirma que "o resultado da maior mobilização popular já convocada em favor de Jair Bolsonaro e contra a democracia, marcada para o 7 de setembro, servirá paradoxalmente para isolar ainda mais o presidente com os seus radicais e o que resta do grupo parlamentar fisiológico que ainda lhe dá sustentação".

Segundo o colunista, a manifestação golpista "pode ser gigante, pode ser barulhenta". "Mas não vai funcionar. Bolsonaro nunca esteve tão solitário". "Bolsonaro desmilinguiu-se antes de completar três anos de governo", diz.

"Dois terços da população brasileira já disseram não aos seus atos criminosos reiterados. As pesquisas mostram que sua degradação se mede na casa de dois pontos ou mais por levantamento (no último, PoderData de 1º de setembro, perdeu cinco pontos para Lula)", continua.

"Agora, Bolsonaro viu empresários e banqueiros lhe virarem as costas através dos manifestos de diversos setores em favor da democracia e contra a aventura golpista do presidente", acrescenta.

