Assassinato de eleitor petista por bolsonarista ganha destaque na Reuters internacional

247 - O assassinato de um eleitor do ex-presidente Lula (PT) por um bolsonarista nesta sexta-feira, 9, no município de Confresa, Mato Grosso, ganhou destaque na Reuters , uma das principais agências de notícias do mundo.

Benedito Cardoso dos Santos, 42, foi assassinado pelo colega de trabalho, Rafael Silva de Oliveira, 24, que confessou o crime à polícia e confirmou que agiu motivado pelas discordâncias ideológicas entre ele e seu colega.

A agência ainda lembrou do caso que ocorreu em Foz do Iguaçu (PR) em julho deste ano, quando o militante petista Marcelo Arruda teve sua festa invadida por um bolsonarista armado, que o matou.

