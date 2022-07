Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua detona série da HBO e faz ameaça: "Vou trazer coisas"

Apoie o 247

ICL

247 - O assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua, não gostou nada da série da HBO Max e usou as redes sociais para fazer ameaças. O atual pastor da Igreja Batista da Lagoinha informou seus seguidores, em vídeo gravado neste domingo (24), que assistiu à série Pacto Brutal e reclamou bastante do resultado, chamando a produção de parcial. Além disso, o ex-ator fez ameaças de apresentar sua versão dos fatos e novas evidências sobre o crime que ele foi condenado, juntamente com a ex-esposa, Paula Tomás. A reportagem é do portal Na Telinha.

Em seu perfil no Instagram, Pádua gravou um longo vídeo para reclamar da produção da série, após um tempo sem usar a rede social. Na primeira parte, o assassino de Daniella Perez revelou que assistiu o documentário no dia seguinte em que a HBO disponibilizou os dois primeiros episódios. Segundo ele, houve um sentimento de tristeza e opressão, mas fez questão de lembrar que tem certeza que os envolvidos no caso, a família da atriz, sofreu muito mais.

Logo depois, ele passou a detonar a produção. "Você vai assistir uma série totalmente parcial, o que significa isso? Um trabalho de investigação, um jornalismo investigativo, ele pretende trazer à luz todas as evidências, as provas e apresentar as hipóteses, que cabem, com a dinâmica do que foi descoberto, com as provas, com as perícias. E a HBO, parece que é uma grande produção, envolve até a Warner, eu vi a ficha técnica, parece que envolve uma produção bastante caro e eles tinham condições de fazer uma coisa bastante caro, como o ID costuma fazer e dar a nós, telespectadores da série, o direito de fazer a nossa própria análise", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele continuou falando mal da série. "O HBO perdeu essa oportunidade, lendo uma reportagem, parece que foi imposto essa condição. Para fazer essa série, não poderia ter nenhuma participação dos réus, no caso eu e minha ex-mulher e a versão é absolutamente a versão da acusação. Sem ter acesso aos autos, só no que eu me lembro de cabeça, porque eu precisei refrescar muita coisa, assistindo o programa, eu consigo quebrar de forma devastadoras, algumas teses do que foi apresentado. É tão fácil, tão óbvio certas coisas que eles não vão dar acesso a vocês telespectadores. O HBO (sic), um canal tão famoso, tão profissional dar uma bobeira dessas, deixar uma lacuna para que um concorrente possa apresentar as provas, as evidências que estão sendo ocultadas de você que está assistindo essa série".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"E eu pretendo, talvez, pode aguardar que eu vou trazer algumas coisas. Não é pra dizer acredite na minha versão, mas pra você mesmo pensar, né? Coisa que eles não estão fazendo, como aquela imprensa marrom, aquela imprensa que é tendenciosa que quer puxar a sardinha para um lado, essa série está totalmente baseada somente na versão da acusação", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE