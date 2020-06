Assessor de Bolsonaro é acusado de operar robôs por ex-aliados

Com provas apagadas, robôs foram flagrados em meio a críticas de ex-aliados de Bolsonaro à atuação de Felipe Martins enquanto assessor internacional do governo edit

247 - Assessor internacional de Jair Bolsonaro, Filipe Martins foi acusado no último sábado (30) de operar robôs no Twitter após discussão com dois ex-aliados do governo: Danilo Gentili (apresentador do SBT) e Nando Moura (YouTuber). A informação é do jornal O Globo.

Moura criticou a atuação de Martins e a perspectiva internacional do governo Jair Bolsonaro através do Twitter, constantando que “hoje somos um estado pária, todos os acordos que demoraram anos para serem costurados correm o risco de virar pó. Nossa moeda é a que mais se desvalorizou no mundo”. Gentili endossou a publicação do Youtuber e ironizou o desempenho de Martins enquanto assessor, acrescenta a reportagem.

Alguns minutos depois, os dois ex-aliados da agenda bolsonarista flagraram uma série de tuites compartilhados por Martins, todos com exatamente o mesmo texto. Moura e Gentilli ainda conseguiram capturar imagens da tela antes do assessor do governo apagar as mensagens.

Um pequeno lapso.

Tá puto o capacho porco. pic.twitter.com/uffplFEUaW — Nando Moura_Oficial (@moura_101) May 31, 2020





