Assim como o Globo, Valor também deixa de circular em papel em Brasília

247 - Assim como anunciou o jornal O Globo na última quarta-feira (17), informando que deixará de veicular sua versão impressa em Brasília, capital federal, o jornal Valor Econômico também deixará de circular em Brasília em versão impressa a partir de 1º de julho.

O jornal, que também pertence ao Grupo Globo, deixará de ser distribuído na versão impressa em Goiás. Hoje, o jornal especializado em economia é encontrado em bancas de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde.

Em nota, o grupo informa que a mudança faz parte do processo de reinvenção e modernização do negócio. Os assinantes das edições impressas nessas localidades poderão acompanhar todo o conteúdo, em tempo real, nos sites e nos apps das marcas, incluindo a versão em PDF dos dois jornais, com o mesmo formato de paginação com o qual já estão acostumados.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.