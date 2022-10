Associação Brasileira de Imprensa repudia atentado de Jefferson contra policiais: “um basta a violência”

“Todo o clima de violência a que brasileiras e brasileiros assistem é fruto direto da violência plantada e pregada pela irresponsabilidade do atual mandatário do país”, diz a nota edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Brasileira de Imprensa repudiou em nota publicada nesta segunda-feira (24) o atentado de Roberto Jefferson contra policiais. O bolsonarista disparou 20 tiros e duas granadas contra policiais que tentavam prendê-lo.

Todo o clima de violência a que brasileiras e brasileiros assistem estarrecidos é fruto direto da violência plantada e pregada há tempos pela irresponsabilidade do atual mandatário do país.

Leia a íntegra da nota:

Nesse contexto, incluem-se os reincidentes ataques ao Poder Judiciário; a criminosa reação do ex-deputado Roberto Jefferson, atirando e jogando granadas sobre policiais federais; as agressões cometidas por bolsonaristas ao cinegrafista da Inter TV, Rogério de Paula, em nova investida contra a liberdade de imprensa; e os tiros disparados no ato político que a governadora Fátima Bezerra realizava em Macaíba, região metropolitana de Natal.

Diante desse quadro, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), com seu centenário compromisso de defesa do Estado Democrático de Direito, ao mesmo tempo em que se solidariza com todas as vitimas dos últimos atentados, vem alertar:

É momento de dar um basta ao clima de hostilidade e de afronta às instituições públicas, e assegurar as condições para a efetiva convivência democrática em nosso país

As eleições do próximo domingo serão decididas pelo voto, e não com agressões, tiros e granadas.

Associação Brasileira de Imprensa (ABI)

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.