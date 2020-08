Ataques de Eduardo Bolsonaro contra candidatos democratas dos EUA podem causar estragos ao Brasil

Ataques feitos pelo deputado Eduardo Bolsonaro contra o candidato democrata à presidência dos EUA Joe Biden podem atrapalhar a aprovação de acordos de interesse do Brasil que precisam de aprovação do Congresso norte-americano, avalia a jornalista Bela Megale edit

247 - Os ataques feitos pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) contra o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden, além de seus correligionários, podem atrapalhar a aprovação de acordos comerciais de interesse do Brasil que precisam de aprovação do Congresso norte-americano, avalia a jornalista Bela Megale, no jornal O Globo.

“Todas as projeções com as quais o governo brasileiro trabalha hoje mostram o aumento do número de parlamentares democratas no Congresso americano. Além de não haver perspectiva de que eles possam perder o controle da Câmara, tudo indica que terão maioria no Senado após as eleições”, ressalta a jornalista.

Segundo ela, diplomatas brasileiros observam que “o estrago potencial das manifestações de Eduardo Bolsonaro pode ser grande, porque o Brasil precisará dos Democratas do Congresso americano para aprovar um acordo de livre comércio, por exemplo”.

