Até a Record critica Bolsonaro por postura diante de vacina Coronavac

Aliada incondicional do governo Bolsonaro, a Record não teve como defender a postura do presidente diante do início da vacinação contra a covid-19 no Brasil. edit

247 - O jornalista Maurício Stycer, em sua coluna no portal UOL, relata que, "aliada incondicional do governo Bolsonaro, a Record não teve como defender a postura do presidente diante do início da vacinação contra a covid-19 no Brasil".

"O principal telejornal da emissora evitou expor o conflito explícito entre o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas não foi tão generoso, como de hábito, com o presidente. Com muito cuidado e sutileza, fez críticas a Bolsonaro", revela o jornalista.

Srycer ressalta que "O 'Jornal da Record', inicialmente, destacou a falta de entusiasmo do presidente com a boa notícia de domingo (a aprovação da vacina pela Anvisa) e lembrou que o presidente, em outubro de 2020, atrapalhou a negociação para a compra da Coronavac.

"Foram apenas 2 minutos e 20 segundos de más notícias para o governo. Mas pareceu uma eternidade para um governo que está acostumado a ouvir basicamente boas notícias no telejornal", analisa o jornalista.

