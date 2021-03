Até apresentador da Jovem Pan questiona mansão de Flavio: 'imagina se fosse o Lulinha'

247 - A compra da mansão por R$ 6 milhões em Brasília pelo senador Flávio Bolsoanro provocou indignação até mesmo no grupo de comunicação mais bolsonarista do Brasil, a Jovem Pan.

Pelo Twitter, o apresentador Paulo Mathias, dos programas Morning Show e 3em1, se questionou se o protagonista da compra milionária fosse Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira:

Questionar um Senador, filho do Presidente, por ter comprado uma mansão de 6 milhões de reais, virou coisa de esquerdista pra alguns. Eu fico imaginando se fosse o Lulinha. — Paulo Mathias (@paulomathias) March 2, 2021

A escritura da compra da mansão de Flávio Bolsonaro no Lago Sul, em Brasília, informa que, do valor total de R$ 5,97 milhões, R$ 2,87 milhões foram pagos à vista. O documento foi obtido pelo portal O Antagonista e revelou parcelas entre R$ 18,7 mil e R$ 21,5 mil do financiamento feito com o Banco Regional de Brasília (BRB), de R$ 3,1 milhões no total.

O cartório rasurou os valores referentes à composição da renda de Flávio e da esposa Fernanda, que é dentista. Pelas regras do sistema financeiro habitacional, a prestação não pode ultrapassar 30% da renda bruta. O salário líquido do senador é de R$ 25 mil.

Segundo a jornalista Thaís Oyama, do UOL, os militares no entorno da família Bolsonaro não gostaram e receberam com "incredulidade". Para a ala militar da gestão Bolsonaro, o governo tem de ficar "fora disso e o Flávio que se explique".

