Apoio de Henrique Meirelles acalmou donos do dinheiro sobre um Lula 3

247 - O jornalista Vinicius Torres Freire afirma, em sua coluna na Folha de S. Paulo, que o anúncio do apoio de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acalmou os temores do mercado financeiro sobre os rumos da economia caso o petista seja eleito no pleito de outubro.

“Na segunda-feira (19), grupos de Whatsapp de donos do dinheiro se encheram de mensagens sobre "sinais de moderação" de Lula da Silva (PT). Algumas dessas pessoas até deram entrevistas e palestras animadas ou de pessimismo atenuado sobre o que pode ser a economia sob um Lula 3”, diz o jornalista.

Para o colunista, “se eleito, Lula precisa dizer se vai aceitar um comando econômico relativamente autônomo (como em 2003-2006), um projeto sério de contenção da dívida (algum "teto" de gasto), se vai fazer acordo parlamentar bom para duas ou três reformas grandes logo de cara (tributária, administrativa e garantias para investimento privado) e se vai nomear e apoiar "técnicos" capazes de tocar tudo isso. Na reconstrução do país, as alternativas de política econômica serão mínimas”.

"No entanto, como se vê, até o povo do mercado quer acreditar em um possível Lula 3", completa o colunista da Folha.

