Atila diz que vacina contra Covid é como anunciar limpeza do Tietê e gera reações

247 - Com a discussão em tornos dos testes das vacinas contra o coronavírus, que chegaram ao Brasil, o cientista Atila Iamarino comparou as promessas das autoridades sanitárias com as promessas dos governantes de São Paulo de que irão limpar o Rio Tietê.

“Vacina em testes é como anunciarem que vão limpar o Rio Tietê em São Paulo. A intenção é ótima e pra quem é de fora, parece super promissor. Mas pra quem conhece o histórico, vale esperar pra ver”, afirmou no Twitter.

Alguns internautas criticaram a análise dele, dizendo que ele é contra a cura e afirmando que está “jogando um balde de água fria” em momento em que as vacinas estão sendo colocadas em teste. O cientista foi alvo de ataques bolsonaristas nas redes por ter errado “previsão” de que o coronavírus mataria cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil até o final de agosto.

Os testes clínicos no Brasil com a potencial vacina chinesa contra a Covid-19 começarão na terça-feira, 21, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e deverão estar concluídos em 90 dias, disse nesta segunda-feira o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

“A estimativa é de concluir todo o estudo da Fase 3 de testes da CoronaVac, a vacina contra o coronavírus, em até 90 dias”, disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

O estudo da potencial vacina chinesa será liderado pelo Instituto Butantan em 12 centros de pesquisa de cinco Estados e do Distrito Federal, junto a 9 mil voluntários, que são profissionais da área de saúde. O início dos testes na terça se dará com a aplicação em 890 voluntários no HC da USP.

