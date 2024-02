Ato na Paulista não mudará o destino de Bolsonaro, diz Noblat

Apoie o 247

247 – O jornalista Ricardo Noblat, colunista do Metrópoles , avalia que o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro já está traçado e que o ato na Avenida Paulista, marcado para 25 de fevereiro não mudará em nada a situação. "É uma jogada arriscada de Bolsonaro. Tudo o que ele quer é tirar uma fotografia na companhia de uma multidão, mas não só: também de líderes políticos de peso. E se eles não forem? E se a multidão for pequena? Como ele pensa em se apresentar? Como o velho Bolsonaro agressivo e desaforado que o país conhece e derrotou em outubro de 2022? Ou como o Jair Paz e Amor que foi um dia, exclusivamente por medo de ser preso?", questionou o jornalista.

"As duas versões de Bolsonaro, a verdadeira e a falsa, não farão diferença para seu destino. A primeira só agravaria sua situação; a segunda seria mal recebida pelos extremistas dos acampamentos que tentaram virar a mesa", acrescentou.

