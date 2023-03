Ator acusa SBT de calote e cobra dívida de mais de 30 anos

Apoie o 247

ICL

247 - O ator Raymundo de Souza fez uma acusação ao SBT ao afirmar que a emissora de Silvio Santos vem praticando calote contra o elenco de uma novela há mais de 30 anos. Cobrando uma dívida, o ex-contratado do canal garante que está há 30 anos sem receber o que lhe é devido por participação na trama Meus Filhos, Minhas Filhas (1984).

Segundo Raymundo, a emissora de Silvio Santos está devendo um dinheiro há bastante tempo. "Uma hora que você tivesse lá com o Silvio Santos falasse com ele pra ele pagar os direitos autorais. Cê acredita que ele não pagou?", avisou ele, de acordo com reportagem do portal Notícias da TV.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.