Ator Caio Castro se envolve em acidente horas antes do GP do Brasil de F1

247 - O ator Caio Castro se envolveu em um acidente em uma prova horas antes do GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, na manhã deste domingo (13). As informações são do portal Metrópoles.

O artista participou da Porsche Carrera Cup. Pouco depois da largada, o piloto colocou o carro entre Raijan Mascarello e Nelson Marcondes Filho no fim da reta, com a tentativa de chegar ao “S” do Senna em vantagem.

Contudo, sem espaço, Castro acabou sendo prensado entre os dois competidores e colidiu, junto com Mascarello, numa barreira de proteção. Marcondes, que estava por dentro, conseguiu fugir da batida.

