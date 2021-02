Ator de 'Velozes e Furiosos' declara culpa por tentar asfixiar namorada

247 - Zachery Ty Bryan, conhecido por atuar na sitcom "Home Improvement" e no terceiro filme de "Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio", fechou um acordo judicial para evitar prisão pelo ataque contra a ex-namorada no ano passado. A informação é do portal UOL.

De acordo com a KEZI-TV, os promotores do caso concordaram em retirar seis outras acusações contra Bryan que, ainda segundo o relatório, concordou em não entrar em contato com a vítima.

