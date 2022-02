Ator demitido por recusar vacina processa Disney e Fox por discriminação

Apoie o 247

ICL

247 - Rockmond Dunbar, ator demitido da 20th Century Fox, subsidiária da The Walt Disney Studios, por ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19, está processando as duas empresas sob a alegação de discriminação baseada em sua raça e religião. O artista não pode mais participar da série 9-1-1 depois que a Disney baixou norma de que todos seus funcionários deveriam tomar o imunizante contra o coronavírus para continuarem trabalhando na empresa. A reportagem é do portal Na Telinha;

Como Rockmond se recusou a tomar a vacina, ele foi sumariamente demitido. Na ocasião, o ator havia afirmado que não tomaria o imunizante por conta de motivos médicos e religiosos, mas não contou quais eram essas razões.

Agora, o artista entrou na justiça contra a Disney e Fox, dizendo que o desligamento dele da série teve grande impacto negativo em sua carreira, já que ele passou a ser conhecido com um antivacina no meio artístico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo os documentos judiciais que o site TMZ teve acesso, o ator afirmou que tinha certidões que provariam sua isenção ao imunizante, além de contar que os produtores da série afirmaram que não o demitiria do canal por não se vacinar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE