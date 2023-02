Atriz da Globo detalha sequestro e momentos de desespero: "não quero morrer"

Apoie o 247

247 - Jennifer Dias, atriz que esteve na primeira temporada de Rensga Hits!, foi ao Encontro nesta quarta-feira (8) para relatar o sequestro que sofreu no último domingo (5). "Fiquei chorando", disse à Patrícia Poeta e Manoel Soares em reportagem reproduzida no portal Na Telinha.

Ela chegava em casa depois de um ensaio na quadra de uma escola de samba no Rio de Janeiro. "No total, acho que eram cinco [pessoas], mais ou menos assim, encapuzados, armados. No carro que me colocaram tinham dois", recordou a atriz, que também teve o carro roubado.

Depois de ter sido colocada no veículo, Jennifer saiu da Zona Sul da cidade e passou a rodar por regiões centrais. "O tempo todo mandavam eu olhar pra baixo, pra não reagir, se não iam atirar. No primeiro momento, demorou pra fichar cair."

Quando isso aconteceu, a atriz de 31 anos de idade percebeu que realmente estava sendo sequestrada. "A primeira coisa que pensei foi: 'Não posso ser violada'. Meu maior medo era esse. Só não quero morrer. Eles falaram: 'Se você reagir, a gente vai atirar. A gente só quer seu dinheiro'. E eu comecei a chorar, tremendo muito. Uma moto ia na frente olhando o caminho, faz parte do plano”.

Eles, no entanto, perceberam que por conta do horário, o dinheiro não poderia ser repassado no ato. E foi aí que fizeram um pedido: se mudasse os dados, poderiam retornar. "Fiquei muito concentrada nesse sentido assim, não posso reagir. E fazer com que eles acreditassem na minha palavra que não ia mudar a senha", emendou.

Atriz foi largada numa rua do centro da cidade e foi salva por um taxista que foi muito solidário, de acordo com ela.

