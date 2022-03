Atriz encerra contrato com a Globo após 51 anos na emissora

Apoie o 247

247 - A atriz Nivea Maria, de 75 anos, encerrou o seu contrato fixo com a Globo após 51 anos na emissora. À jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, a veterana disse sentir “um misto de dever cumprido e saudades”.

“Cheguei à Globo vinda da rede Excelsior e Tupi de São Paulo, daquele time de pioneiros da TV Brasileira. São 50 anos de respeito pela emissora, respeito dos nossos colegas, do público e da imprensa”, disse.

“Foram muitas experiências extraordinárias. Fiz trabalhos antológicos em séries, no humor e nas novelas. E personagens importantes da nossa literatura que me marcaram e marcaram o grande público, como em A Moreninha, Maria, Maria, Gabriela, A Casa das Sete Mulheres etc”, completou.

Ela ainda afirmou estar preparada para novos desafios: “Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada”.

Nívea atuou em mais de 40 novelas na Globo. Seus papéis mais marcantes são Dona Xepa (1976), Olhai os Lírios do Campo (1980), Coração Alado (1980), Brega & Chique (1987), Meu Bem, Meu Mal (1990), Pedra Sobre Pedra (1992), Sonho Meu (1993), Tropicaliente (1994), Explode Coração (1995) e Suave Veneno (1999). O último papel na Globo foi no folhetim A Dona do Pedaço, de 2019.

