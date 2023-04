Atriz expõe casos sobrenaturais nos bastidores de grande sucesso da Globo

Atriz contou que viu fatos sobrenaturais acontecerem nos bastidores das gravações do grande sucesso da Globo edit

247 - Lucinha Lins contou que viu fatos sobrenaturais acontecerem nos bastidores das gravações do grande sucesso da Globo “A Viagem”. Ela considera que a novela tinha "energia forte".

Repdodução- O GLOBO

De acordo com reportagem do portal Notícias da TV, houve um caso, lembrado pela atriz, de uma borboleta amarela que surgiu num estúdio fechado, do nada, bem na cena da cremação de Alexandre (Guilherme Fontes).

"A borboleta pousou na ponta do caixão, na frente da Christiane. Tivemos que parar a cena. Ela rondou a Christiane várias vezes e pousou nela, que teve uma crise de choro atrás do cenário. Todos chorávamos pela cena em si, pelo que o nosso coração estava sentindo pelo que a Christiane estava vivendo. Essa borboleta foi de u

