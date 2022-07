Atriz Luana Piovani diz ter sofrido abuso na Globo: 'na época era normal'

Apoie o 247

247 - Ex-contratada da Globo, a atriz Luana Piovani, 45 anos, disse ter sofrido abuso aos 20 anos. "Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no remake de 'Anjo Mau', estávamos na sala do diretor Carlos Manga (1928-2015). De longe, ele bateu na perna e disse 'senta aqui'", lembrou a atriz em entrevista à coluna

"Pensei: 'tiozinho ousado'. Sentei no braço da poltrona. Depois, fui tirada da novela sob o pretexto de que desagregava. Hoje vejo que aquele episódio pode ter pesado [para eu não conseguir o papel]", acrescentou ela em entrevista à revista Veja.

A artista teve um conflito com o diretor do programa Big Brother Brasil, Boninho, que não permitia a divulgação de fotos dos filhos dela com o surfista Pedro Scooby, ex-participante do BBB.

A atriz disse que não sentiu medo de represália pela atitude com uma das figuras mais poderosas do canal: "Poder tenho eu, que não preciso nem dele nem da Globo. Já precisei, [hoje] não mais", disse ela.

