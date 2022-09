Atriz se revolta com "argumento" de José Dumont para "justificar" crimes: “me fere”

Apoie o 247

ICL

247 - O ator José Dumont alegou que as fotos e vídeos com pornografia infantil encontradas com ele serviam como um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”. A afirmação foi feita durante o depoimento prestado à polícia na quinta-feira (15), assim que foi preso em flagrante com o conteúdo. A reportagem é do portal Metrópoles.

A declaração revoltou colegas de Dumont, entre eles a atriz Elisa Lucinda. “Em se comprovado como verdade o crime, ou os crimes, de Zé Dumont, alegar que a prática fazia parte de um laboratório artístico me fere e atinge uma classe. Como assim? Não fazemos laboratórios que maculem alguém”, iniciou Lucinda.

“Recentemente houve um debate sobre os limites éticos de nossos treinamentos e estudos. Não há hipótese. Vilões não treinam seus personagens em vítimas reais cometendo assassinatos e outros horrores. Estamos falando de uma cultura de estupros e abusos de crianças e nossa sociedade não a discute. Não é um assunto de fácil digestão, mas o considero ‘epidêmico'”, continuou.

“O que me leva aqui a este papo é a desproteção das crianças dentro das próprias famílias, vítimas de seus pais e cuidados. O abuso de vulnerável deve indignar os homens também. Os algozes das crianças também o são da masculinidade. É preciso que homens também discutam essa barbárie. Uma farta rede comercial envolvendo material pornográfico infantil pode também estar sendo alimentada por fotos que os próprios pais, sem pensar nisso, postam nas redes nesta febre de adultizar crianças”, completou Lucinda.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.