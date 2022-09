Atrizes desabafam sobre prisão de José Dumont por pedofilia

Apoie o 247

ICL

247 - A prisão do ator José Dumont por armazenamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável deixou colegas como Alice Wegmann em choque. A atriz, que atuou com Dumont em Onde Nasceu os Fortes, usou as redes sociais para desabar sobre o caso e incentivar a denúncia. A reportagem é do portal Metrópoles.

“É um choque quando alguém que a gente admira é acusado de um crime absurdo. Um sonho perdido, uma desilusão. Não posso deixar de me posicionar, trabalhei com o Zé, que foi um ótimo ator no set de Onde Nascem os Fortes. Mas ler o que lemos ontem e hoje deixa qualquer um fora do eixo, desapontada e preocupada com o fato de que atos tão terríveis sejam praticados por gente tão perto da gente”, escreveu a atriz no Instagram.

“Que essas crianças e famílias sejam acolhidas e possam ter tratamento e acompanhamento. A educação sexual nas escolas é de EXTREMA importância porque ajuda a evitar esse tipo de coisa, crianças e adolescentes encontram uma rede para denunciar esses crimes com mais facilidade. Mães, pais, estejam atentos. Adultos, denunciem. Não há mais espaço pra isso no mundo. Não passarão”, completou.

Vários famosos reagiram a publicação e também manifestaram sua consternação com o caso. “Que absurdo”, disse Tatá Werneck ao ler a notícia da prisão. “Tristeza”, comentou Myrian Rios. “Horrível”, descreveu Pathy de Jesus. “Um baque. Que horror! Que triste. Sem palavras”, escreveu Bárbara Reis.

Saiba mais

José Dumont foi alvo de investigação em inquérito na DCAV pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, ele teria se aproveitado do prestígio e reconhecimento como ator para atrair a atenção de um adolescente de 12 anos, que era fã do suspeito.

De acordo com o portal Extra, A investigação aponta ainda que ele desenvolveu um relacionamento próximo com o menino, oferecendo ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima para, a partir daí, fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas, que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância, dando início às investigações.

Demissão e homenagens canceladas

Dumont foi demitido da Globo após a repercussão dos fatos. Ele perdeu o contrato por obra que tinha para a novela Todas as Flores, que estreia em outubro no Globoplay. "A suspeição de pedofilia é grave", diz a emissora, em nota.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.