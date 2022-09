Audiência latino-americana aplaude programas da mídia chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Recentemente foi realizada uma exibição de filmes e telenovelas chineses na América Latina pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Desde junho deste ano, cerca de 20 telenovelas, documentários e desenhos animados chineses, incluindo Minning Town, Surgeons, Entrepreneurial Age, Up and Out of Poverty, Life Maters, The Day I Ran China, e Panda Fanfare foram exibidos nos 16 principais veículos de imprensa do Brasil, México, Chile, Cuba, Nicarágua, Jamaica, El Salvador, Colômbia, Equador, e Bolívia.

Além disso, a audiência participou de uma atividade interativa online sobre a cultura chinesa, na qual os internautas de 33 países deixaram mais de dez mil respostas e mensagens.

A brasileira Anne Caroline escreveu que o elo cultural entre o Brasil e a China é muito importante, acrescentando que espera mais telenovelas e filmes excelentes.

O coordenador de mídia da TV Equador, José Antonio Sánchez, comentou que o documentário Life Maters analisou a doença e a vida em uma dimensão diferente. Os programas exibidos ampliam o conhecimento da audiência equatoriana sobre o mundo e a China.

Mauricio Cabal Zamorano, diretor adjunto de Cablenoticias da Colômbia, apontou que os filmes e telenovelas chineses foram aplaudidos pela audiência colombiana e espera mais cooperações com o CMG para fornecer mais programas chineses no país.

Luz Helena Echeverry, ex-cônsul geral da Colômbia em Xangai, comentou que a exibição dos programas chineses na Colômbia promoveu a cultura chinesa e os telespectadores puderam conhecer como a China protegeu sua cultura tradicional.

O embaixador chinês no México, Zhu Qingqiao, elogiou a exibição, dizendo que o evento aprofundou o conhecimento da audiência mexicana sobre a China diversificada, tridimensional e modernizada.

Enquanto o embaixador chinês na Colômbia, Lan Hu, agradeceu ao CMG pelo trabalho e espera ter acesso a mais programas do CMG sobre o trabalho e a vida dos chineses na nova era.

