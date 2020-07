Auler: fracassamos como sociedade e Vera Magalhães é culpada

247 - O jornalista Marcelo Auler, em análise concedida à TV 247 nesta terça-feira (7), critica a declaração da jornalista Vera Magalhães de que “a sociedade fracassou” ao desejar força ao coronavírus contra Jair Bolsonaro.

O jornalista ressalta que a indignação coletiva contra Bolsonaro é fruto de sua postura no combate à pandemia. “A avó da mulher do Bolsonaro sofreu de Covid na rua sem ninguém para ajudar, esta é a sociedade bolsonarista que fracassou, do individualismo, da falta de solidariedade com 65 mil famílias que perderam seus entes queridos”.

“Fracassamos como sociedade e você ajudou a colocar esse fracasso na presidência, Vera Magalhães”, apontou Auler.

