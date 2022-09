Bajulação da Jovem Pan a Bolsonaro chega ao extremo e emissora faz reunião de emergência para não ser tirada do ar

Apoie o 247

247 - Com medo de sofrer sanções da Lei Eleitoral e ser retirada do ar, a Jovem Pan fez uma reunião na última segunda-feira (12) com seus profissionais para tentar reduzir a quantidade de elogios a Jair Bolsonaro (PL), atual presidente e candidato à reeleição. Também foi ordenado que se busque equilíbrio e evite ataques gratuitos a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reportagem é do portal Notícias da TV.

Na semana passada, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) notificou a Jovem Pan por divulgação de notícias falsas contra Lula e espaço desigual de elogios a Bolsonaro durante a cobertura da campanha presidencial. O fato assustou a empresa de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha. O órgão regulador das eleições tem monitorado diariamente os programas jornalísticos do canal de notícias.

Segundo apurou o Notícias da TV, a chefia de Jornalismo da Jovem Pan pediu a compreensão de chefes dos programas mais visados, como Os Pingos nos Is e 3 em 1. A reunião foi considerada produtiva, mas ainda há consenso de que, no calor do ao vivo, possa haver exageros por parte de alguns comentaristas.

No entanto, o pedido para tentar uma cobertura mais equilibrada e menos pró-Bolsonaro foi aceito, justamente para se evitar algo pior. Mesmo assumidamente simpática à direita e ao atual governo, para a Jovem Pan seria vergonhoso ser retirada do ar por causa de uma cobertura parcial na disputa eleitoral.

