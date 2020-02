Banco coloca banheiros químicos para jornalistas e os confina em uma sala durante evento em hotel

Jornalistas que cobriam a CEO Conference Brasil 2020, realizada esta semana pelo Banco BTG Pactual no hotel Grand HYatt, em São Paulo, oram confinados em uma sala isolada, sem acesso aos participantes do evento. Isolamento foi feito após muitos dos participantes dizerem que não se sentiam à vontade com a possiblidade de terem que comentar assuntos polêmicos com a imprensa edit

247 - A onda de segregação de jornalistas iniciada por Jair Bolsonaro chegou a outros setores, incluindo o empresarial e financeiro. Durante a realização do CEO Conference Brasil 2020, evento realizado esta semana pelo Banco BTG Pactual no hotel Grand HYatt, em São Paulo, os jornalistas que faziam cobertura foram confinados em uma sala isolada, sem terem acesso aos participantes do encontro. Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, até mesmo banheiros químicos foram instalados para impedir o contato.

O uso dos banheiros no lobby do hotel pelos jornalistas, porém, foi autorizado após os profissionais da imprensa reclamarem do tratamento. De acordo com o BTG Pactual, o isolamento foi feito após muitos dos participantes dizerem que não se sentiam à vontade com a possiblidade de terem que comentar assuntos polêmicos com a imprensa e a instituição providenciou dois aparelhos de televisão para que o evento fosse acompanhado.

Ainda segundo a reportagem, apenas cinco dos mais de 30 participantes do CEO Conference Brasil 2020 conversaram com os jornalistas: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os governadores João Doria (SP), Wilson Witzel (RJ) e Eduardo Leite (RS), além do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.