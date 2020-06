Band processa youtubers bolsonaristas que disseram que a emissora era 'comunista'

247 - A Rede Bandeirantes entrou na Justiça contra os youtubers bolsonaristas Bernardo Kuster (foto) e Alfredo Roberto Bessow acusando-os de publicar fake news contra a emissora. A informação é colunista do UOL, Rogério Gentile.

Em uma live na redes sociais, os youtubers disseram que a Band foi comprada pelo governo chinês e que estaria atuando de forma tendenciosa com o objetivo de fazer propaganda do partido comunista da China.

Na ação, os advogados da emissora classificaram as declarações como "falta de compromisso com a verdade e, sobretudo, com a ética" e pedem o direito de resposta e indenização de R$ 50 mil de cada um.

Kuster é do "Brasil Sem Medo", ligado ao guru do clã Bolsonaro Olavo de Carvalho. Ele foi um dos alvos da operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura as fake news.

O website bolsonarista "Jornal da Cidade Online", de conhecido por publicar artigos de apoio a Jair Bolsonaro e de propriedade de José Pinheiro Tolentino Filho, que reproduziu e referendou as acusações contra a emissora feitas pelo youtuber Alfredo Bessow, também foi processada pela Band.

