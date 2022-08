Band realiza neste domingo debates para governador em 9 estados e no Distrito Federal

Confirmaram presença os candidatos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Rio Grande do Norte e Paraíba, além do DF edit

247 - A Band realiza neste domingo (7), às 21h, o primeiro debate entre candidatos a governador nas eleições de 2022 em nove estados e no Distrito Federal.

Confirmaram presença os candidatos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Rio Grande do Norte e Paraíba, além do DF, informa o UOL.

De acordo com a emissora, as regras do debate em São Paulo servem de referência para os realizados nos outros locais. É importante ressaltar que pode haver algum ajuste, dependendo do estado.

Veja as regras definidas para o debate na Band:

Primeiro bloco

Cada candidato terá um minuto para responder uma primeira pergunta escolhida pela produção da Band. A ordem de respostas seguirá da esquerda para a direita, conforme sorteio já realizado.

Em seguida, começará a primeira rodada de perguntas entre candidatos.

A pergunta terá duração de apenas um minuto e a resposta, quatro minutos, sendo que o tempo será distribuído entre resposta, de ao menos um minuto, e tréplica. O candidato terá direito a uma réplica de um minuto e uma tréplica com o restante do tempo.

Segundo bloco

No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes vão fazer perguntas para os candidatos, podendo escolher quem vai responder e quem vai comentar a resposta. Todos vão responder e comentar.

A pergunta deverá ter até um minuto; a resposta, dois minutos; o comentário, um minuto; a réplica também terá um minuto.

Terceiro bloco

Neste bloco, o candidato perguntará a outro candidato. A ordem será definida por sorteio. Aqui também todos farão perguntas e vão dar respostas.

A pergunta terá duração de apenas um minuto e a resposta, quatro minutos, sendo que o tempo será distribuído entre resposta, de ao menos um minuto, e tréplica. O candidato terá direito a uma réplica de um minuto e uma tréplica com o restante do tempo.

Considerações finais

Além dos blocos, cada candidato terá um minuto para considerações finais, em ordem inversa ao início do debate.

Direito de resposta

Caso seja alvo de alguma ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador o direito de resposta. O comitê formado por dois jornalistas e um advogado fará a avaliação do pedido. A resposta será dada no mesmo bloco. Em caso de a solicitação ser aprovada, serão concedidos 45 segundos.

