Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, sairá da UTI nesta sexta-feira

247 - Barbara Bruno, 64, filha de Nicette Bruno, deve sair da UTI nesta sexta-feira, 14. Ela foi internada por complicações da covid-19 e teve de ser intubada no domingo, 2, em um hospital no Rio de Janeiro. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

A informação da recuperação de Barbara foi compartilhada pela irmã dela, Beth Goulart, na noite desta quinta, 13. A atriz publicou um vídeo emocionada, no Instagram, contando que conversou com ela.

"Estou muito emocionada, porque acabei de falar com a minha irmã no telefone. Graças a Deus, ela está melhorando, se recuperando. Deve ir para o quarto amanhã, vai sair do CTI. Vai vencer essa doença", iniciou Beth.

