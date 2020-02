Barbara Gancia: como militar, Bolsonaro deveria saber que não se deixa ninguém para trás

247 - A jornalista Barbara Gancia criticou a política do ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, e de Jair Bolsonaro de abandono dos brasileiros que se encontram em regiões de risco de contaminação pelo coronavírus.

Ela falou da tradição do governo brasileiro de cuidar de brasileiros em apuros no exterior. "O banana do Ernesto Araújo está esperando o que pra ir lá explicar ao chefe que o Itamaraty tem uma tradição de nunca, nunca abandonar um brasileiro em apuros no exterior? Especialmente sendo do exército, Bolsonaro deveria saber que não se deixa ninguém para trás".