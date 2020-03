Bárbara Gancia cobra prova de que Bolsonaro não está mentindo sobre coronavírus

247 - A jornalista Barbara Gancia cobrou que Jair Bolsonaro divulgue os laudos dos exames que fez para avaliar se estava com Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

"Alô, Jair Bolsonaro! Queremos ver o laudo do(s) seu(s) exame(s) para detecção do Covid-19, acompanhado de depoimento do médico responsável. O Brasil e o mundo não acreditam mais em nada do que o senhor diz. Chega de malandragem. O país não aguenta mais esculhambação!", escreveu Gancia no Twitter.