Barroso cita termo racista em entrevista a jornalistas negras da GloboNews e se desculpa

Portal Fórum - Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso citou um termo racista durante entrevista a Aline Midlej e Flávia Oliveira na noite desta segunda-feira (4) na GloboNews.

“Inveja branca de vocês que estão aí no Rio… Aliás, essa frase já é politicamente incorreta, antigamente se dizia isso”, disse Barroso, causando constrangimento às jornalistas, que são negras.

“Ministro, eu ia falar isso. Olhei para a Flávia meio assim, de canto de olho. Um ministro tão elegante, tão carinhoso. A gente está em constante aprendizado, está tudo certo”, disse Aline Midlej.

O ministro, então se desculpou com as jornalistas. “Perdão, perdão, imediatamente. A gente, na vida, deve saber pedir desculpas. Então, vou começar de novo. Boa noite, Aline, boa noite, Flávia, que bom que vocês estão aí no Rio. Estamos ralando aqui em Brasília”, afirmou.

