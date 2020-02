BBB 20: Polícia abre procedimento para investigar assédio de Pétrix

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um procedimento para apurar possíveis casos de assédio ocorridos no BBB 20, informa reportagem do Estado de S.Paulo.

Acusado nas redes sociais de ter cometido três assédios contra mulheres confinadas na casa, o participante Petrix Barbosa foi alvo de uma campanha em defesa de sua expulsão na última semana.

“De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) Jacarepaguá, diante dos fatos veiculados na mídia foi aberto procedimento para apurar os fatos”, informou a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio de nota.

Petrix Barbosa é conhecido por já ter disputado mundiais e jogos pan-americanos como ginasta artístico - a edição 20 do Big Brother Brasil incluiu pessoas já conhecidas do público. Em 2018, ele foi um dos atletas a denunciar abusos sexuais no mundo da ginástica brasileira.