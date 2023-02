BBB 23 fracassa e amarga o maior fiasco da história do reality show

Apoie o 247

247 - Temporada de menor ibope da história do principal reality show do país, o BBB 23 adicionou mais um ponto negativo ao seu ainda curto "currículo". Na segunda (6), em um dia de recordes positivos de audiência para a Globo na Grande São Paulo, o programa comandado por Tadeu Schmidt teve menos público do que a reprise de O Rei do Gado, informa reportagem do portal Notícias da TV.

O Big Brother Brasil registrou 19,4 pontos de média, menos do que a segunda-feira anterior do Jogo da Discórdia e o mesmo desempenho de duas semanas atrás. Como comparação, em 2022 os Jogos da Discórdia do BBB fecharam com média de 24 pontos --o que teve pior ibope, anotou 22,2.

